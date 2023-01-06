06 Ocak 2023, Cuma
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Türkiye Yüzyılı’nda büyük değişim! Tarım, orman ve hayvancılıkta neler yapıldı?
Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Program çerçevesinde Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve ormancılık alanından yaptıkları ve gelişimleri konuşuluyor. A Haber ekipleri de Türkiye’nin her noktasında yapılanları ekranlara taşıdı.