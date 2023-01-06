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Türkiye Yüzyılı’nda büyük değişim! Tarım, orman ve hayvancılıkta neler yapıldı?

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 13:16
Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Program çerçevesinde Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve ormancılık alanından yaptıkları ve gelişimleri konuşuluyor. A Haber ekipleri de Türkiye’nin her noktasında yapılanları ekranlara taşıdı.
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