Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra ilk! Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Türkiye ve Mısır’dan 13 yıl aradan sonra ilk! Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat

Giriş: 19.09.2025 09:53
Deniz yetki alanı tartışmalarının yoğun olduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Mısır'dan kritik bir adım geldi. İki ülke 13 yıl aradan sonra 'Dostluk Denizi' adında Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenleyecek. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasındaki işbirliğine tepki geldi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.
