Türkiye ve İran arasında önemli görüşme! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İran’da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile bir araya geldi. İki Bakan görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakan Fidan burada yaptığı açıklamada, Kerkük'te yükselen tansiyona dikkat çekti.

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