06 Ocak 2022, Perşembe
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Türkiye ve dünyada bugün ne oldu? İşte 6 Ocak Perşembe gününün özeti
6 Ocak Perşembe günü Türkiye ve dünya gündeminde ne oldu? Başkan Erdoğan'ın programında neler vardı? Merkez Bankası'nın flaş kararı ne? İşte 6 Ocak Perşembe gününü ihtiva eden gündem başlıkları... .