Türkiye ve Azerbaycan’a iftira atan CHP’li Ünal Çeviköz neyin peşinde? Savcı Sayan A Haber’de değerlendirdi

A Haber’e konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’li Ünal Çeviköz’ün skandal sözlerini değerlendirdi. 2010’dan beri CHP’nin işgalde olduğunu ve dış güçlerin sözcülüğünü yaptığını kaydeden Sayan, ‘’ Ünal Çeviköz resmen Türkiye’yi uluslararası mecrada sıkıntıya sokmak için, Türkiye’yi suçlamak için çalışmalar yapıyor.’’ İfadelerini kullandı.

A Haber ekranlarına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ünal Çeviköz'ün Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili skandal sözlerini değerlendirdi. CHP'deki vatana ihanet noktasına gelen 10 yıllık değişimi vurgulayan Sayan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı:

2010'da CHP işgale uğradığı zaman biz şöyle bir tez geliştirdik, dedik ki; tamamen bir operasyon yapıldı, bu operasyonun ayak sesleri CHP'nin üs merkezinde. Dolayısıyla bu operasyon merkezi CHP'yi kullanarak Türkiye'ye karşı bir operasyon başlatacak. Bunlara bir partner lazımdı, CHP'nin yanına HDP'yi aldılar. Böyle bir iddiada bulunmuştuk, iddiamız her gün doğrulanıyor. MİT TIR'larına baktığımızda doğrulanıyor, Can Dündar'a, Enis Berberoğlu'na, Eren Erdem'e, Ünal Çeviköz'e baktığımızda doğrulanıyor. Gerek NATO'daki uzantıları olsun, Gerek MİT'teki uzantıları olsun bugüne kadar Türkiye'ye hangi kötülükleri yaptığını açık bir şekilde görüyoruz.

ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN BÜYÜKELÇİLİK DÖNEMİNE BAKTIĞIMIZDA OYUNLARI GÖRÜYORUZ

Ünal Çeviköz'ün Azerbaycan'daki büyükelçiliğine, Irak'taki büyükelçiliğine baktığımızda; Türkiye için hangi oyunları tezgahladıklarını, neler yaptıklarını Türkiye'ye karşı yapılan operasyonda hangi rolü üstlendiklerini hepimiz görüyoruz. Yani Eren Erdem'in çıkıp ''ben İran'la Türkiye savaşsa İran'ın yanındayım'' demesi, başka bir milletvekilinin başka ülkeler Türkiye'yi zor duruma düşürsün diye iftira atması, Can Dündar'ın ihaneti bütün bunlar gösteriyor ki; ülkeye yapılan operasyonda büyüyenler, üste çıkanlar CHP'nin yönetici kadrosunda olan insanlardır.

CIA'NIN FETÖ'NÜN AYAK SESLERİ DUYULUYOR

CIA'nın, FETÖ'nün ayak sesleri duyuluyor. Bunu görüyoruz, 10 yıldır söylüyoruz. Her zaman diyoruz ki; bu CHP'nin durumu artık siyasi bir durum değil, ulusal güvenliğimizi etkileyen bir durumdur. Bugün de Azerbaycan'a yapılan büyük haksızlık karşısında ''bu ülkenin kurucusuyum diyen'' bir partinin şiddetli bir tepki vermesi gerekirken, durum idare edercesine, üst kademeden farklı sesler ama asıl CHP'nin içinde bulunduğu durum aynen Ermenistan'a destek durumudur. Ünal Çeviköz resmen Türkiye'yi uluslararası mecrada sıkıntıya sokmak için, Türkiye'yi suçlamak için çalışmalar yapıyor. Bir başka devletin öncülüğünü, sözcülüğünü yapıyor. Azerbaycan'a yapılan hakareti görmemezden gelip Ermenistan'a destek veriyor.