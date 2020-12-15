15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım!

Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 15:30
Güncelleme:15.12.2020 15:43
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. 15 Aralık'ta iki ülke arasında imzalar atılacak. İşte yeni anlaşmanın ve kurulacak olan enerji hattının detayları. Detayları Ankara'dan A Haber Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak.

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.


Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.

Doğal gaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Anayasa Mahkemesi'nden flaş Osman Kavala kararı
Anayasa Mahkemesi'nden flaş Osman Kavala kararı
Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım
Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP'de taciz suskunluğu
CHP'de taciz suskunluğu
İBB’nin zorbalığına tepki!
İBB’nin zorbalığına tepki!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Yaptırım kararı neden şimdi alındı?
Yaptırım kararı neden şimdi alındı?
Türkiye'nin ilk ihracat treni Kazakistan'da
Türkiye'nin ilk ihracat treni Kazakistan'da
İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: Şerefsizdir
İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: Şerefsizdir
CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti
CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti
Daha Fazla Video Göster