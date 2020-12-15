Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik adım!

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. 15 Aralık'ta iki ülke arasında imzalar atılacak. İşte yeni anlaşmanın ve kurulacak olan enerji hattının detayları. Detayları Ankara'dan A Haber Editörü Arzu Fidanverdi canlı yayında aktardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak.

Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.



Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'in doğal gaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek.

Doğal gaz boru hattı kurulması anlaşması bugün iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.