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Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi

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Giriş: 27.11.2020 21:25
Güncelleme:27.11.2020 21:26
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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