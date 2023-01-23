“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Türkiye sağlık alanında attığı başarılı adımlar ile tüm dünyaya örnek oluyor. Bu başarılardan biri de "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik" Projesi. Proje ile adeta Türkiye'nin gen haritası oluşturulurken pek çok kompleks hastalığın da erken tanı ve müdahalesi sağlanıyor. Böylece daha hastalığa yakalanmadan tedavisi mümkün oluyor.

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