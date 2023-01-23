23 Ocak 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor
Türkiye sağlık alanında attığı başarılı adımlar ile tüm dünyaya örnek oluyor. Bu başarılardan biri de "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik" Projesi. Proje ile adeta Türkiye'nin gen haritası oluşturulurken pek çok kompleks hastalığın da erken tanı ve müdahalesi sağlanıyor. Böylece daha hastalığa yakalanmadan tedavisi mümkün oluyor.