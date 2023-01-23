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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Türkiye sağlık alanında attığı başarılı adımlar ile tüm dünyaya örnek oluyor. Bu başarılardan biri de "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik" Projesi. Proje ile adeta Türkiye'nin gen haritası oluşturulurken pek çok kompleks hastalığın da erken tanı ve müdahalesi sağlanıyor. Böylece daha hastalığa yakalanmadan tedavisi mümkün oluyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:30
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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Her yıl binlerce insan kanser, kalp ve damar rahatsızlığı, nadir görülen ve kronik hastalıklara yakalanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Söz konusu bu hastalıklarda erken tanı ve müdahale ise hayati önem taşıyor.

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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Sağlık alanında önemli başarıların altına imza atan Türkiye, Türkiye Yüzyılı'na iz bırakacak "Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik" projesi ile bu hastalıkların altında yatan genetik altyapıyı aydınlatılabiliyor.

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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Böylece herhangi bir hastalık henüz ortaya çıkmadan tespiti sağlanabiliyor ve buna göre özel bir tedavi uygulanarak kişinin o hastalığa hiç yakalanmaması sağlanabiliyor.

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“Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik” Projesi! Türkiye’nin gen haritası oluşturuluyor

Özellikle erken tanı olursa nadir hastalıkların kalıtsal olarak geçebilecek hastalıkların hem tanısı yapılmış oluyor hem de tedavi metodlarının geliştirilmesi ve o tedavi metodlarının erken başlatılması mümkün olabiliyor.