Türkiye Suriye'ye uçuş desteği sağlıyor! Emniyetli uçuş için kritik cihazlar gönderildi

Türkiye Suriye'ye uçuş desteği sağlıyor! Emniyetli uçuş için kritik cihazlar gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 15:45
Türkiye dört koldan Suriye'ye desteğini sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesinde kolaylık sağlayan cihaz ve sistemlerin 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildiğini bildirdi. Sistemlerin kurulumun ardından Şam Havalimanı'nda inişler daha güvenli olacak.
