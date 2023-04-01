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Türkiye su stresi yaşıyor! Türkiye kaynaklar damla damla bitiyor

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Giriş: 01.04.2023 20:30
Dünyada su kaynakları azalmaya devam ederken içme suyuna erişim de iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlik nedeniyle zorlaştı. Türkiye'de de artan nüfus ve genişleyen şehir merkezleri su havzaları üzerindeki baskıyı artırdı.
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Türkiye kaynaklar damla damla bitiyor
Türkiye kaynaklar damla damla bitiyor
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