Türkiye su stresi yaşıyor! Türkiye kaynaklar damla damla bitiyor

Dünyada su kaynakları azalmaya devam ederken içme suyuna erişim de iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlik nedeniyle zorlaştı. Türkiye'de de artan nüfus ve genişleyen şehir merkezleri su havzaları üzerindeki baskıyı artırdı.

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