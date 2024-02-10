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Türkiye soykırım davası için beyanda bulunuyor! Tarih verildi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 16:29
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak.
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