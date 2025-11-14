14 Kasım 2025, Cuma

Türkiye şehitlerini uğurluyor şehirler farklı, acı aynıydı!

Türkiye şehitlerini uğurluyor şehirler farklı, acı aynıydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 12:59
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman Mehmetçikler, bugün Türkiye’nin dört bir yanında son yolculuklarına uğurlanıyor. Töreninin ardından Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz İstanbul’a, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu Bursa’ya, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri’ye gönderildi. Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan Eskişehir’e, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Karabük’e, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Amasya’ya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan Niğde’ye, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Tekirdağ’a, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş Sakarya’ya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Muğla Milas’a, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa’ya, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok Samsun’a, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Kırklareli’ne, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği Çorum’a, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan Bilecik’e, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu Konya’ya, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın Balıkesir’e uğurlandı. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ise bugün Ankara’da toprağa verilecek. Türkiye, 20 kahramanını gözyaşları ve dualarla uğurluyor.
