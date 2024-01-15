15 Ocak 2024, Pazartesi
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Türkiye şehitler için tek yürek! Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu
Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bugün bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ankara’daki bir okulda bir dakikalık saygı duruşuna katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalar yaptı. Terör örgütlerinin emperyal güçlerin taşeronu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7’den 70’e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır” ifadelerini kullandı.