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Türkiye pazar günü sandık başında! Başkan Erdoğan Yozgat'ta halka seslenecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.03.2024 15:35
Son dakika haberleri… Türkiye 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'ın ardından Yozgat'ta halka seslenecek. A Haber muhabiri Murat Onur miting alanından detayları aktardı.
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