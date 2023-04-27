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Türkiye Millet Bahçeleriyle nefes alıyor

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Giriş: 27.04.2023 15:29
Son 21 yılda birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Elbette tüm projeler önemliydi ama biri var ki bizlere nefes aldırdı. O projenin adı da Millet Bahçeleri... Millet Bahçeleri ile Türkiye adeta yeşil ağlarla örüldü.
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