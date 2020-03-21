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21.03.2020

Türkiye koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı |Video

Türkiye koronavirüsle hayatı pahasına mücadele eden sağlık çalışanları için tek yürek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. gün önceki çağrısı üzeri saatler 21'i gösterdiğinde herkes balkonlarına çıktı ve koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına minnetlerini, şükranlarını ve teşekkürlerini sunmak için alkışladı. İşte tüyleri diken diken eden o görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekde bulunmuş. Saat 21:00'da, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi.

Türkiye, etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını saat 21:00'da alkışladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağırısına cevap vererek sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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