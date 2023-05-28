Türkiye kararını verdi! İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?

Son dakika haberleri… Türkiye bugün sandığa gitti ve kararını verdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından veriler gelmeye devam ediyor. Sandıkların yüzde 50’si açıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?

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