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Türkiye kararını verdi! İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 18:27
Son dakika haberleri… Türkiye bugün sandığa gitti ve kararını verdi. Yayın yasağının kalkmasının ardından veriler gelmeye devam ediyor. Sandıkların yüzde 50’si açıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum ne?
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