- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişikliği
Son dakika haberi... TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişikliği yaşandı.
TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirildi. Muhammed Cahid Şirin 22 Mayıs 2020'de göreve getirilmişti.