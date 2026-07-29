Türkiye Irak petrol anlaşması gündemde enerji iş birliğinde yeni adımlar atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında başkentte gerçekleşen zirveden dev bir enerji anlaşması çıktı. Irak’ın Türkiye’ye günde 1 milyon varil petrol sevkiyatı yapacağını duyuran Başkan Erdoğan, 'Başka yere muhtaç olmaya gerek yok, ihtiyacımızı hemen komşumuzdan karşılarız' sözleriyle net bir mesaj verdi. Türkiye-Suriye-Irak üçgeninde kurulacak yeni enerji mekanizmasının şifrelerini ve bu stratejik anlaşmanın Türkiye’ye kazandıracaklarını Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber canlı yayınında detaylarıyla anlattı."