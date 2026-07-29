Gaziantep'te jandarma orman yangınlarına karşı dron ile denetim yapıyor

Gaziantep'te jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı dron destekli denetimlerini sürdürüyor. Gaziantep'te orman yangınlarına karşı önleyici çalışmalar artırıldı. Jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda dron destekli takip ve denetim gerçekleştiriyor. Yangın riskine karşı bölgelerde devriye faaliyetleri sürdürülürken, ekipler olası risklere karşı kontroller yapıyor. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ, jandarma ekiplerinin aldığı önlemleri ve devriye çalışmalarını yerinde görüntüledi.