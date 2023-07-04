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Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı! Bu ne anlama geliyor?
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un değerlendirmeleri
"Burada ön plana çıkan hususlardan bir tanesi de normalleşmedir. Suudi Arabistan, BAE, İsrail ile başlayan sürecin bir parçasıdır. İki ülkenin karşılıklı kazan-kazan anlayışına gireceği bir dönemi işaret ediyor. Türkiye'nin Arap dünyası ile başlattığı sürecin tamamlayıcı unsuru olarak Mısır ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Kuzey Afrika içlerine kadar ilerleyecek bir derin işbirliğini içine alacaktır.
DERİN İŞBİRLİĞİ
Ben bu normalleşme durumunu 2 devlet arasındaki karşılıklı ilişkiler olarak değerlendirmiyorum: Yeniden yapılanan yeniden inşa halindeki uluslararası sistem ile İslam dünyası ile Afrika ve Akdeniz'i de içine alan bir süreç olacaktır. Bölgeler bağlamında Türkiye ve Mısır'ın daha derinlikli işbirliği geliştireceği düşüncesindeyim. 2013 yılında Türkiye-Mısır ve Körfez olarak önemli adımlar atılmıştı. Burada kaldığı yerden devam edilecek."