04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı! Bu ne anlama geliyor?

Türkiye ile Mısır karşılıklı büyükelçi atadı! Bu ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 12:34
Güncelleme:04.07.2023 13:41
Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl sonra yeni bir dönem başlıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i atarken, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdi. Peki bu atamalar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber ekranlarında ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un değerlendirmeleri

"Burada ön plana çıkan hususlardan bir tanesi de normalleşmedir. Suudi Arabistan, BAE, İsrail ile başlayan sürecin bir parçasıdır. İki ülkenin karşılıklı kazan-kazan anlayışına gireceği bir dönemi işaret ediyor. Türkiye'nin Arap dünyası ile başlattığı sürecin tamamlayıcı unsuru olarak Mısır ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Kuzey Afrika içlerine kadar ilerleyecek bir derin işbirliğini içine alacaktır.

DERİN İŞBİRLİĞİ

Ben bu normalleşme durumunu 2 devlet arasındaki karşılıklı ilişkiler olarak değerlendirmiyorum: Yeniden yapılanan yeniden inşa halindeki uluslararası sistem ile İslam dünyası ile Afrika ve Akdeniz'i de içine alan bir süreç olacaktır. Bölgeler bağlamında Türkiye ve Mısır'ın daha derinlikli işbirliği geliştireceği düşüncesindeyim. 2013 yılında Türkiye-Mısır ve Körfez olarak önemli adımlar atılmıştı. Burada kaldığı yerden devam edilecek."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fidan’dan İsveç’e Kur’an-ı Kerim tepkisi
Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
Cenin saldırısının perde arkası!
Cenin saldırısının perde arkası!
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Gaziantep’te korkutan fabrika yangını!
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Savcı Sayan’ın acı günü!
Savcı Sayan’ın acı günü!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Gizli toplantının cezasını kesti!
Gizli toplantının cezasını kesti!
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Daha Fazla Video Göster