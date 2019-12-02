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02.12.2019

Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Türkiye "Akdeniz oyunu"nu böyle bozdu

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın Avrupa’yı (AB) de arkasına alarak Türkiye’yi seville haritası ile Akdeniz’de dar bir alana sıkıştırmaya yönelik siyasi oyunları bozularak adeta çöpe atıldı. Libya ve Türkiye arasında sınırlandırılan deniz yetki alanı şeridi, Yunanistan-Rum kesimi ve Mısır arasında bir kalkan şeklinde yer alıyor. İşte Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren kritik anlaşmanın detaylarını anlatan A Haber’in analiz haberi...

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