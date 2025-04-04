04 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti
Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti

Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2025 09:01
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Brüksel'de ekonomik ve mali ilişkileri güçlendirmek için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 yıl aradan sonra Brüksel'deki toplantının çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti
Türkiye ile AB arasında kritik zirve!
Türkiye ile AB arasında kritik zirve!
Togg sedan için geri sayım!
Togg sedan için geri sayım!
Çalanların yüzüne tükürülür
"Çalanların yüzüne tükürülür"
Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı
Yolsuzluk soruşturmasını unutturup hedef saptırmaya planı
O iddia doğru ise Özel İmamoğlu’nun düşmanı
"O iddia doğru ise Özel İmamoğlu’nun düşmanı"
Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı
Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay’da don ve kuraklık hasadı geciktirdi!
Hatay’da don ve kuraklık hasadı geciktirdi!
’Boykot’ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı
'Boykot' soruşturmasında 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye hırsız iması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "hırsız" iması!
5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
5 günde toplam 47 kişi hayatını kaybetti
Göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster