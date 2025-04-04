Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Brüksel'de ekonomik ve mali ilişkileri güçlendirmek için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 yıl aradan sonra Brüksel'deki toplantının çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.

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