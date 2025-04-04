04 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türkiye ile AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek: Görüşmelere yapıcı geçti
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Brüksel'de ekonomik ve mali ilişkileri güçlendirmek için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 yıl aradan sonra Brüksel'deki toplantının çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi.