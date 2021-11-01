01 Kasım 2021, Pazartesi
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Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına özel açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör, Türkiye'nin ABD'den alım aşamasında olduğu F-16 ve F-35 uçaklarının farklarını ve benzerliklerini anlattı. Peki Türkiye F-16 alamazsa ne yapmalı? F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? F-16 ve F-35 sahada kendini nasıl gösterir? Türkiye hangi savaş uçağını almalı? F-16'nın avantajları neler? İşte detaylar...