Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına özel açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör, Türkiye'nin ABD'den alım aşamasında olduğu F-16 ve F-35 uçaklarının farklarını ve benzerliklerini anlattı. Peki Türkiye F-16 alamazsa ne yapmalı? F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? F-16 ve F-35 sahada kendini nasıl gösterir? Türkiye hangi savaş uçağını almalı? F-16'nın avantajları neler? İşte detaylar...