Türkiye genelinde kar yağışı başladı: A Haber sahada son durumu aktardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Bursa, Kayseri ve İstanbul gibi farklı bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. A Haber muhabirleri de sahada son durumu anbean aktarıyor. Yusuf Gül Bursa’dan, Yağmur Aksu Kayseri’den, Hasan Zahid Ezim ve Mustafa Kadir Mercan İstanbul’dan, A Haber editörü Hakan Bacaksız ise ülke genelindeki son gelişmeleri izleyicilere sundu.

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