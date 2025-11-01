Türkiye Gazze’de barış gücüne katılacak mı? İşte bölgeden son durum

Gazze'de görev yapacak uluslararası istikrar gücü karargahı kuruldu. Ancak gücü destek verecek ülkeler için görüşmeler sürüyor. İsrail, Türkiye'nin katılımına karşı çıksa da ABD'li yetkililer, güçte Türkiye'nin olması gerektiğini savunuyor. Güce katılacak ülkeler de Türkiye'nin desteğinde ısrarlı. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber’de anlattı.

