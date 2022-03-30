30 Mart 2022, Çarşamba
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Türkiye garantör ülke olacak mı? Barış masası yine İstanbul'da mı kurulur?
Rusya ve Ukrayna heyetleri 2 hafta içinde yeniden masaya oturacak. Kiev ve Çernigiv'den çekilme başladı mı? Rusya ve Ukrayna arasındaki barış umudu aralıksız devam eder mi? Barış masası yine İstanbul'da mı kurulur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan ve Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.