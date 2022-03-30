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Türkiye garantör ülke olacak mı? Barış masası yine İstanbul'da mı kurulur?

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 12:40
Rusya ve Ukrayna heyetleri 2 hafta içinde yeniden masaya oturacak. Kiev ve Çernigiv'den çekilme başladı mı? Rusya ve Ukrayna arasındaki barış umudu aralıksız devam eder mi? Barış masası yine İstanbul'da mı kurulur? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şuay Nilhan ve Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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