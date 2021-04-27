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Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Aras Krisep: Soykırım olsa burada olamazdık

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Giriş: 27.04.2021 22:18
Güncelleme:27.04.2021 23:02
Türkiye Ermenilerinden Aras Krisep A Haber canlı yayınında soykırım iddialarına tepki gösterdi. 1915 olayları için "Gerek benim için gerek cematim için tasvip edilir görüntüler değil" diyen Krisep, "ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor" ifadelerini kullandı.
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