Türkiye Ermenileri A Haber'de 1915 olaylarını değerlendirdi! Aras Krisep: Soykırım olsa burada olamazdık

Türkiye Ermenilerinden Aras Krisep A Haber canlı yayınında soykırım iddialarına tepki gösterdi. 1915 olayları için "Gerek benim için gerek cematim için tasvip edilir görüntüler değil" diyen Krisep, "ABD büyümemizi güçlenmemizi istemiyor" ifadelerini kullandı.