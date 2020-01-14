Türkiye devreye girdi, Libya’da ateşkes geldi! Libya’da ateşkes sürecinde neler yaşandı?

Dünya Türkiye'nin diplomasi zaferini konuşuyor. Çünkü Türkiye’nin haftalardır devam çabaları gayretleri sonucu Libya’da silahlar sustu. Başkan Erdoğan'ın liderlerle yaptığı onlarca yüz yüze ve telefon görüşmesi Libya’da akan kanı durdurdu. Türkiye ile Rusya öncülüğünde Rusya’da yapılan Libya’da ateşkes görüşmelerinde önemli adım atıldı. Moskova’daki Libya görüşmesinde ateşkes için taslak metin oluşturuldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Serrac tarafının metni imzaladığını, Hafter tarafının bu sabaha kadar süre istediğini söyledi. Rus Bakan Lavrov da "Her iki taraf da taslağa olumlu bakıyor açıklamasını yaptı. Peki, Libya’da ateşkes sürecinde neler yaşandı? İşte tüm detaylar…