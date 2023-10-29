Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. Günün ilk programında Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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