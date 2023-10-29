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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti

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Giriş: 29.10.2023 11:28
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. Günün ilk programında Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
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