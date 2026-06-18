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Türkiye buz kesecek: 19 il için sarı kodlu sağanak ve soğuk hava uyarısı!

Türkiye, bugünden itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının pençesine düşüyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in güney kesimlerinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin yaşanacağı bu süreçte, özellikle Ankara’da sıcaklıkların 7 derece birden azalması bekleniyor. İstanbul için yarın kritik uyarı yapılırken, Güneydoğu Anadolu’da ise kavurucu sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İşte bölge bölge, il il son hava durumu raporu...

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