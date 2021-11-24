24 Kasım 2021, Çarşamba
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Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri sil baştan | BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed bugün Ankara’da | Neden geliyor? Çantasında neler var?
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ile arası açılan Birleşik Arap Emirlikleri orta yolu bulmak için çalışmalara başladı. Normalleşme adımları atan Veliaht Prens Muhammed bin Zayed, rotasına Türkiye'yi de koymuştu. Ziyaret netleşti, Zayed bugün Ankara'da olacak. Zayed'in çantasında başta ekonomi olmak üzere bazı bölgesel başlıklar da olacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.