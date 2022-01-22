Türkiye beyaza büründü! Yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda bölge beyaz gelinlik giydi

Türkiye'de yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ülkenin farklı noktalarında birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. A Haber muhabirleri günün farklı saatlerinde değişik bölgelerden yaptıkları canlı yayınla kar yağışındaki son durumu aktardı. Muhabirimiz Tülay Ayçicek ise Beykoz'da çocuklarla kar topu oynadı. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden kar manzaraları...