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Türkiye beyaza büründü! Yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda bölge beyaz gelinlik giydi

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Giriş: 22.01.2022 18:16
Türkiye'de yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ülkenin farklı noktalarında birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. A Haber muhabirleri günün farklı saatlerinde değişik bölgelerden yaptıkları canlı yayınla kar yağışındaki son durumu aktardı. Muhabirimiz Tülay Ayçicek ise Beykoz'da çocuklarla kar topu oynadı. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden kar manzaraları...
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