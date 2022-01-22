22 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye beyaza büründü! Yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda bölge beyaz gelinlik giydi
Türkiye'de yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında ülkenin farklı noktalarında birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı. A Haber muhabirleri günün farklı saatlerinde değişik bölgelerden yaptıkları canlı yayınla kar yağışındaki son durumu aktardı. Muhabirimiz Tülay Ayçicek ise Beykoz'da çocuklarla kar topu oynadı. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinden kar manzaraları...