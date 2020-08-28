Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili tarihi bir gerçek ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis, 1967 yılında Yunanistan’da yapılan albaylar darbesi sonrası Türkiye’ye kaçmış ve 7 yıl sürgünde kalmıştı. Eski Bakan Bülent Akarcalı, yaşananları A Haber’e anlattı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o tarihi gerçeğin ayrıntıları…

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili tarihi bir gerçek ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis, 1967 yılında Yunanistan'da yapılan albaylar darbesi sonrası Türkiye'ye kaçmış ve 7 yıl sürgünde kalmıştı. Eski Bakan Bülent Akarcalı, yaşananları A Haber'e anlattı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BABA MİÇOTAKİS'İ DARBEDEN BİZ KURTARDIK"

Akarcalı, "Avrupa demokratik birliği çerçevesinde 1987'de Viyana'da bir parti liderleri toplantısı düzenlendi o toplantıdan önce de ben rahmetli Turgut Özal'la Miçotakis ve bir de Kıbrıs Rum Kesiminin partisiyle birlikte 3'lü görüşme düzenledik. Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Yunanistan'daki darbeci albaylar çöktü yerine demokrasi geldi. Bugünkü Yunan demokrasisi Avrupa Birliği sayesinde falan değil doğrudan doğruya Türkiye sayesinde oluştu. Türk askerinin süngüsü Yunanistan'a demokrasiyi getirdi. O görüşmede dedi ki 'belki de hayatımı Türklere borçluyumdur'" ifadelerini kullandı.