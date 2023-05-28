28 Mayıs 2023, Pazar
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Türkiye 2. tur için sandık başında! YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.