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Türkiye 2. tur için sandık başında! Sinan Oğan: Her türlü linç girişimini kınıyorum

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2023 11:56
İlk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan, 2. tur seçiminde Ankara'da oyunu kullandı. Oğan, "Aileme dönük her türlü linç girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı. Oğan, 2. tur yarışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu.
’’Her türlü linç girişimini kınıyorum’’
''Her türlü linç girişimini kınıyorum''
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