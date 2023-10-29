Türk Yıldızları’ndan gösteri uçuşu! 100. yıl gökyüzüne nakşedildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yüzyılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı ve 100. yılı gökyüzüne nakşetti. Gösteriyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan kuvvet komutanları ile birlikte izledi. O anlar canlı yayında ekrana geldi.

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