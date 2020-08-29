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Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden Büyük Taarruzun 98'inci yılında gövde gösterisi

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Giriş: 29.08.2020 15:02
Güncelleme:29.08.2020 15:08
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da Gösteri/Selâmlama Uçuşu icra etti. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı bayrağımız nakşedildi." ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, Gösteri/Selâmlama Uçuşu'nun görüntülerine yer verildi.

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Türk Yıldızları'ndan gövde gösterisi
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