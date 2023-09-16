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Türk siyasi tarihinin kara lekesi! Adnan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 62. yılı

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 11:23
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak yazılan idamının üzerinden 62 yıl geçti. Elim olaya giden süreci A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan tarihçi yazar Ahmet Yaşar Akkaya anlattı.
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