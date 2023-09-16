Türk siyasi tarihinin kara lekesi! Adnan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 62. yılı

Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak yazılan idamının üzerinden 62 yıl geçti. Elim olaya giden süreci A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan tarihçi yazar Ahmet Yaşar Akkaya anlattı.

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