Türk Silahlı Kuvvetleri merak edilen videoyu yayınladı! Ordu koronavirüs sürecinde nasıl eğitim aldı? | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koronavirüs salgını döneminde ordu içi eğitimlerinin gösterildiği bir video hazırladı. Virüse karşı her tür tedbirin alındığı ordu içi eğitimlerin gösterildiği videoda ile birlikte “Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koronavirüs salgını döneminde ordu içi eğitim faaliyetleri hakkında bir video paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin virüse karşı her tür tedbiri alarak eğitimlere devam ettiğini gösteren video ile birlikte bir açıklama da yayınlandı.

"EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORUZ"

TSK, video ile birlikte şu cümlelere yer verildi:



'Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.''

HER TÜR TEDBİR UYGULANDI



Bilindiği üzere, koronavirüs salgının başladığı ilk zamandan itibaren hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak maksadıyla personelin güvenliği için gerekli önlemler aldı. Personelin koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı gibi birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandı. Mehmetçik'in virüse karşı güvenliğini tam anlamında sağlamak için mutfaktan koğuşa ve birliklere kadar her tür tedbir uygulandı.



(DAMLA KAYA/SABAH)