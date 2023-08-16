17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk savunma sanayiinde zirve! İğneada'dan fırlatılan sonda roketi A Haber'de

Türk savunma sanayiinde zirve! İğneada'dan fırlatılan sonda roketi A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 23:26
ROKETSAN tarafından uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan geçtiğimiz günlerde başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine verilmişti. Türkiye’nin savunma sanayiinde gelişimine ve sonda roketin fırlatma testine yönelik Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber’de yorumlarda bulundu.
Türk savunma sanayiinde zirve!
Türk savunma sanayiinde zirve!
Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma
Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma
Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar sanır
"Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar sanır"
Akşener’in çıkışlarına bakmayın vazgeçemez
"Akşener'in çıkışlarına bakmayın vazgeçemez"
Ankara’da reklam belediyeciliği!
Ankara’da reklam belediyeciliği!
CHP’de yine yasak aşk rezaleti!
CHP’de yine yasak aşk rezaleti!
Karaköy’de otopark çilesi
Karaköy'de otopark çilesi
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
Özgür Özel’den İmamoğlu açıklaması
Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine çok sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki
İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir
"İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir"
Bakan Tekin’den flaş açıklamalar
Bakan Tekin'den flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster