17 Ağustos 2023, Perşembe
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Türk savunma sanayiinde zirve! İğneada'dan fırlatılan sonda roketi A Haber'de
ROKETSAN tarafından uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan geçtiğimiz günlerde başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine verilmişti. Türkiye’nin savunma sanayiinde gelişimine ve sonda roketin fırlatma testine yönelik Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber’de yorumlarda bulundu.