Türk savunma sanayi dış basında manşetlerde! The Economist: Türkiye dünyada ilk 5’e girebilir

Türkiye, milli savunma sanayisindeki başarılarıyla yabancı basının gündeminden düşmüyor. 5 Türk savunma sanayi şirketi dünyanın en prestijli listelerinden Defense News Top 100'de yer alarak bu başarıyı tescilledi. İngiliz, Fransız ve Yunan basını hem Türkiye'nin attığı adımları, hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi stratejisini kaleme aldı. Detaylar haberimizde…

