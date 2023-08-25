Türk muhabirin sorusu BM'nin iki yüzlü tavrını dünyaya gösterdi! Kıbrıs sorusu karşısında afalladı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu yapımına neden engel olmaya çalıştığına ve taraflara neden farklı muamele gösterildiğine açıklık getiremedi.

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