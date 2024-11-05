Türk Kızılayı Gazze ve Lübnan’a umut oluyor!

Türk Kızılayı, Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü insani yardım operasyonlarıyla da bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yardımlara dair açıklamalarda bulundu.

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