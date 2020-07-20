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Türk jetleri Zap'ta 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, yapılan terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini belirten MSB, Zap'ın bombalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesi kullanıldı.