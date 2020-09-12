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Türk halkı, Macron’un haddini aşan Türkiye sözlerini nasıl değerlendiriyor?

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Giriş: 12.09.2020 09:50
Güncelleme:12.09.2020 09:51
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı tarafından gereken cevaplar verilirken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu “Çaresizliğin dışa vurumu” ifadeleriyle Macron'un halini gözler önüne serdi. Peki halk haddini aşarak Türkiye’yi hedef almaya kalkan Macron’un açıklamalarını nasıl değerlendiriyor?
İtalya ve İspanyadan dikkat çeken Türkiye uyarısı: Yavaşla Macron İTALYA VE İSPANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE UYARISI: YAVAŞLA MACRON
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: SÖMÜRGE ZİHNİYETİNİN TEMSİLCİSİ MACRON
Bataklığın içinde çırpınan Macron kendi pimini çekti!  Avrupadan da umduğunu bulamadı BATAKLIĞIN İÇİNDE ÇIRPINAN MACRON KENDİ PİMİNİ ÇEKTİ! AVRUPA'DAN DA UMDUĞUNU BULAMADI

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