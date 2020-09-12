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Türk halkı, Macron’un haddini aşan Türkiye sözlerini nasıl değerlendiriyor?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı tarafından gereken cevaplar verilirken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu “Çaresizliğin dışa vurumu” ifadeleriyle Macron'un halini gözler önüne serdi. Peki halk haddini aşarak Türkiye’yi hedef almaya kalkan Macron’un açıklamalarını nasıl değerlendiriyor?