Bataklığın içinde çırpınan Macron kendi pimini çekti!  Avrupa'dan da umduğunu bulamadı

Fransa'nın Türkiye husumeti yeni değil, dolayısıyla Macron'a özgü olduğunu söylemek de mümkün değil. Yazılarımızda altını çizdiğimiz gibi, sağcı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Libya, solcu François Hollande'la Suriye'ye giren ve ABD'nin gölgesinde terör örgütü PYD/YPG'ye destek vermeye başlayan Fransa'nın bu politikası ne sağda ne solda olduğunu dile getiren Macron'la zirveye ulaşmış bulunuyor. Her şey birbiriyle bağlantılı olsa da Fransa'nın bu kadar net biçimde Türkiye'yi dışlayarak Yunan-Rum ikilisine açık destek vermeye yönelmesinin Macron'un diplomasiden pek nasibini almamış tutumundan ve sivri dilinden kaynaklandığını kabul etmek gerekir.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir süredir Türkiye'nin ancak bundan anlayacağını belirterek kırmızı çizgilerden söz etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da belirtildiği gibi "eski sömürgeci refleksleriyle" yapılmış, "kibirli, üst perdeden" bir yaklaşımı yansıtıyor. "Akdeniz'de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki alanını belirlemek" üçüncü ülkelerin de Macron'un da haddine değil" doğal olarak. Ayrıca AB üyelerinin Elysée'nin deyimiyle farklı öncelikleri de ciddiyet ve sağduyudan yoksun bu Türkiye politikası üzerinde birleşmelerini mümkün kılmıyor.