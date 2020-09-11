Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron

Fuat Oktay, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğrafının da yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Oktay, 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketiyle yaptığı açıklamada, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.