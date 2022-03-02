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Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı!

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 15:29
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kritik noktalardan biri olan Odessa semalarında Rus helikopterleri görünmeye başladı. Liman tarafından ise mayınlar döşenerek gemilerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Bölgede bulunan Türk gemisi de mahsur kaldı. Odessa Limanı’nda mahsur kalan Türk gemisinde bulunan Emre Bayır ve Halil Akalın yaşadıklarını A Haber ‘de anlattı.
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