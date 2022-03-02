Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı!

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kritik noktalardan biri olan Odessa semalarında Rus helikopterleri görünmeye başladı. Liman tarafından ise mayınlar döşenerek gemilerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Bölgede bulunan Türk gemisi de mahsur kaldı. Odessa Limanı’nda mahsur kalan Türk gemisinde bulunan Emre Bayır ve Halil Akalın yaşadıklarını A Haber ‘de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN